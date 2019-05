Facebook

Jürgen Klopp war nach dem 4:0 seiner Mannschaft gegen den FC Barcelona wieder in Bestform © AP

Jürgen Klopp hat es geschafft. Zum zweiten Mal in Serie hat der Deutsche den FC Liverpool ins Finale der Champions League geführt. Mit dem "Wunder von Anfield", dem 4:0-Sieg über den FC Barcelona. Und der deutsche Trainer haute danach gleich wieder die eine oder andere lustige Meldung raus. Ganz so, wie es sich gehört.

Nach dem Einzug ins Champions League Finale haben wir mir Jürgen Klopp gesprochen. #LIVBAR #LFCFCB @sebenesch pic.twitter.com/UasiYnBj2A — DAZN DE (@DAZN_DE) 7. Mai 2019

Im britischen Fernsehen meinte er: "Es sollte ja schon nach 22 Uhr sein und die Kinder alle im Bett. Weil ich muss sagen: Diese Mannschaft ist einfach FUCKING unglaublich, eine riesige Mentalität. Und wenn ihr mich jetzt strafen wollt, dann straft mich für dieses Wort. Es war einfach unglaublich."

Jürgen Klopp sums up Liverpool’s night perfectly 😂👌🏼 love him #LIVBAR #YNWA pic.twitter.com/Uti6NWmJ4n — Comedians Talking About Football 🎤⚽️ (@CTAFPodcast) 7. Mai 2019

Auf "Sky" erklärte Klopp dann, was vielleicht die Grundlage für den Erfolg war. "Die Mannschaft hat schon nach dem 0:3 in Barcelona geglaubt, dass da noch was geht. Und auch ich habe an die Chance geglaubt. Nicht daran, dass es funktioniert, aber daran, dass es sie gibt", sagte der Deutsche.Und ergänzte lachend: "Aber es ist nicht ganz einfach, einer Mannschaft zu vermitteln, dass man das schaffen kann gegen Barcelona. Ich habe ihnen gesagt: Ich glaube das nur, weil ihr es seid!" Oder kurz: "Ich habe gespürt, dass trotz des 0:3 noch was möglich ist. Natürlich darf man nicht laut sagen, das packen wir noch, sonst wirst du ja als realitätsfern angesehen, aber heimlich haben wir es kommuniziert."

Der große Gewinner heute Abend: der Fußball. Gänsehaut pur! #LIVBAR pic.twitter.com/SMTBkme9dX — DAZN DE (@DAZN_DE) 7. Mai 2019

Der historische Eckball

Und auch zum 4:0 durch Origi, das von Trent Alexander-Jones mit einer kuriosen Ecke vorbereitet worden war, kommentierte er: "Das war eine Idee von Trent Alexander-Jones, 20 Jahre jung und aus Liverpool. Wir haben das einstudiert, wir reden oft über Standards, weil ich sei für extrem wichtig halte." Und er offenbarte: "Ich hab es gar nicht gesehen! Ich sah nur den Ball im Netz, als ich mich wieder umdrehte und hab gefragt: Was ist passiert?"

Und dann versuchte er zu erklären, was abgeht in so einer Situation: "Ich habe Spieler auf dem Platz gehabt, die haben geweint. Sie sind Mentalitätsgiganten. Diese Emotionen im Publikum, das war einfach unglaublich. Ich bin echt glücklich, dass ich da dabei sein durfte. Ich hoffe, dass man sich in 50 Jahren noch daran erinnern wird."