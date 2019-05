Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mohamed Salah wurde nach einem Zusammenstoß verletzt vom Platz getragen © AP

Der Ägypter wurde nach einem Zusammenstoß mit dem gegnerischen Torhüter beim 3:2 in Newcastle verletzt vom Platz getragen. Wie Trainer Jürgen Klopp am Montag berichtete, laboriert Mohamed Salah an einer Gehirnerschütterung.

"Er fühlt sich okay. Aber aus medizinischer Sicht ist das nicht genug. Er ist enttäuscht, aber wir können nicht auf ihn setzen", sagte Klopp. Im Heimspiel gegen Wolverhampton am Sonntag könnte Salah den Reds wieder zur Verfügung stehen. Da benötigt Liverpool einen Sieg, um die Hoffnung auf den Meistertitel im letzten Saisonspiel der Premier League aufrecht zu halten.

Links zum Thema Schock um Salah, zwei Tore von Arnautovic, Zittern für Salzburg

Gegen Barcelona steht Liverpool nach einem 0:3 im Hinspiel im Camp Nou vor dem Aus.