Auch Tottenham könnte nach Liga-Niederlage Champions-League-Platz noch verlieren. Sollte dies passieren, weiß Österreichs Meister erst am 1. Juni, ob er in der Gruppenphase der nächsten Eliteliga-Saison antreten darf. Arnautovic traf gegen Hasenhüttl-Klub zweimal.

Für Österreichs Fußballmeister, also vermutlich Salzburg, ist womöglich erst am späten Abend des 1. Juni klar, ob er für die Gruppenphase der kommenden Champions League qualifiziert ist. Tottenham verlor am Samstag in der Premier League bei Bournemouth durch ein Tor in der Nachspielzeit 0:1 und muss nun um den für die Königsklasse erforderlichen Platz unter den ersten vier bangen.

FULL-TIME: Ake's late header means we leave Bournemouth empty-handed after a big effort in the second half from our nine men.



🍒 #AFCB 1-0 #THFC ⚪️ pic.twitter.com/QlRtx6Bnfw — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 4. Mai 2019

Tottenham musste bereits ab der 48. Minute mit neun Mann auskommen, nachdem Heung-Min Son (43.) und Juan Foyth (48.) nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung jeweils die Rote Karte gesehen hatten.

Am kommenden Mittwoch stehen einander im Halbfinal-Rückspiel der Champions League Ajax Amsterdam und Tottenham gegenüber. Sollten die Londoner aufsteigen und dann auch das Finale am 1. Juni in Madrid für sich entscheiden, müsste der österreichische Meister ins Champions-League-Play-off, falls Tottenham nicht unter den Top vier landen.

Chelsea (68 Punkte/36 Spiele), Arsenal (66/36) und Manchester United (65/36) können die derzeit drittplatzierten Spurs (70/37) noch überholen. Chelsea empfängt am Sonntag Watford, Manchester United ist bei Huddersfield zu Gast und Arsenal trifft auf Brighton.

Arnautovic in bester Laune

In Topform präsentierte sich am vorletzten Spieltag Marko Arnautovic. Der Österreicher erzielte beim 3:0-Erfolg von West Ham gegen Southampton, den Klub von Ralph Hasenhüttl, die ersten beiden Tore (16., 69.) und beendete damit eine viermonatige Torflaute. Southampton hatte sich schon in der vergangenen Runde den Klassenerhalt gesichert.

A fantastic performance in our final home match of the season! 👏



Arnautovic grabs a brace and Fredericks is on the scoresheet as we beat Southampton comfortably at London Stadium ⚒ pic.twitter.com/cZDgGeJmSU — West Ham United (@WestHamUtd) 4. Mai 2019