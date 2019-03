Der FC Barcelona bekommt es im Viertelfinal-Schlager der Fußball-Champions-League mit dem englischen Rekordmeister Manchester United zu tun. Das ergab die Auslosung der weiteren K.o.-Phase am Freitag in Nyon.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Champions-League-Viertelfinali stehen fest © SCREENSHOT/UEFA

Im Viertelfinale der Fußball-Champions-League kommt es zu einem Duell großer Namen. Der FC Barcelona trifft in einer Neuauflage der Finalspiele von 2009 und 2011 auf den englischen Rekordmeister Manchester United. Das ergab die Auslosung der weiteren K.o.-Phase der Königsklasse am Freitag in Nyon.

Tottenham trifft in einem rein englischen Duell auf Meister Manchester City, Vorjahresfinalist Liverpool als vierter englischer Vertreter auf den FC Porto. Außenseiter Ajax Amsterdam darf sich nach dem Triumph über Titelverteidiger Real Madrid nun mit Italiens Serienmeister Juventus Turin um Superster Cristiano Ronaldo messen.

Viertelfinale Ajax Amsterdam - Juventus Turin

Liverpool - FC Porto

Tottenham Hotspur - Manchester City

Manchester United - FC Barcelona (Spieltermine 9./10. und 16./17. April)

Diese Begegnung hat aus österreichischer Sicht besondere Bedeutung: Sollte Ajax beide Duelle mit Juventus verlieren, würde die heimische Liga Platz elf in der UEFA-Fünfjahreswertung behalten. Österreichs Meister hätte dadurch 2020 wie bereits 2019 einen Fixplatz in der Gruppenphase der Champions League, sofern sich der Gewinner der Königsklasse über seine nationale Liga für den Bewerb qualifiziert. Bei einem Punktgewinn von Ajax gegen Juventus würden die Niederlande an Österreich vorbeiziehen, der Fixplatz wäre dahin.

Spieltermine für das CL-Viertelfinale sind der 9./10. sowie 16./17. April. Der Sieger des Duells zwischen Barcelona und ManUnited trifft im Halbfinale auf den Aufsteiger aus Liverpool gegen Porto. Auf dem zweiten Ast sind Tottenham, ManCity, Ajax und Juventus zu finden.

Halbfinale Tottenham Hotspur/Manchester City - Ajax Amsterdam/Juventus Turin

Manchester United/FC Barcelona - Liverpool/FC Porto (Spieltermine 30. April/1. Mai und 7./8. Mai) Finale am 1. Juni im Estadio Metropolitano in Madrid

Barcelona gegen ManUnited hat das Zeug zu einem Klassiker der jüngeren Champions-League-Geschichte. 2009 und 2011 setzten sich im Finale jeweils die Katalanen durch, Superstar Lionel Messi erzielte in beiden Partien (2:0 bzw. 3:1) je einen Treffer. Das bisher letzte K.o.-Duell der beiden Schwergewichte mit Hin- und Rückspiel hatte es 2008 gegeben, als im CL-Halbfinale ein einziges Tor von Paul Scholes für United entschied. Damals stand auch Ronaldo noch in den Reihen der "Red Devils". Es war das Jahr von Uniteds bisher letztem Titelgewinn in der Königsklasse.

Europa League Salzburg-Bezwinger Napoli trifft auf Arsenal

Nach United und Real Madrid will Ronaldo nun auch Juventus zum Triumph in der Königsklasse führen. Im Achtelfinale rettete der Portugiese die "Alte Dame" nach einem 0:2 im Hinspiel gegen Atletico Madrid mit drei Toren beim 3:0 im Rückspiel in die Runde der letzten acht. Das Duell mit Ajax ist eine Neuauflage des Finales von 1996, als sich Juventus im Elfmeterschießen durchgesetzt hatte.

"Ich bin weder glücklich noch traurig. Ajax hat Real Madrid ausgeschaltet, also gibt es gegen sie nichts zu lachen", sagte Juves Sportdirektor Pavel Nedved über das Los. "Sie haben mir gegen Madrid sehr gut gefallen, also müssen wir sehr vorsichtig sein."

Liverpool und Porto hatten bereits im Vorjahr die Klingen gekreuzt. Dabei setzten sich die "Reds" nicht zuletzt dank eines Dreierpacks von Sadio Mane im Achtelfinal-Hinspiel in Portugal mit 5:0 durch. Das Rückspiel endete torlos. ManCity dagegen scheiterte im Vorjahr in der Königsklasse in einem rein englischen Viertelfinal-Duell - damals mit 0:3 und 1:2 an Liverpool.