Nicht nur die Profis von Ajax Amsterdam waren in Madrid gut in Schuss: Ein Fan traf eine Real-Fahne auf einem Balkon im dritten Stock.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch ein Ajax-Fan hatte sein Visier in Madrid gut eingestellt © Screenshot/facebook.com

Vier Volltreffer waren es, die am Dienstagabend Ajax Amsterdam ein glamouröses 4:1 über Real Madrid und damit den Aufstieg in das Viertelfinale der Champions League beschert haben. Einen persönlichen Volltrefer landete ein Niederländer aber bereits in den Stunden zuvor in der Hauptstadt Spaniens.

Ein Ajax-Fan sah in Madrid eine Real-Fahne auf dem dritten Stock hängen, mit dem runden Leder schoss er diese gekonnt vom Balkon. Spätestens da hätten die Madrilenen gewarnt gewesen sein sollen: Die Niederländer hatten offensichtlich an diesem Tag ein besonders gutes Ziel. . .