Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Salzburg mit Patson Daka beschert Österreich viele Punkte für die UEFA-Fünfjahreswertung © AP

Österreichs Chancen auf einen Fixplatz in der Fußball-Champions-League-Gruppenphase haben sich am Donnerstag deutlich erhöht. Durch den 4:0-Sieg von Red Bull Salzburg im Europa-League-Sechzehntelfinale über Brügge überholte die heimische Liga die Niederlande und liegt damit in der für die Vergabe der Europacup-Startplätze maßgeblichen UEFA-Fünfjahreswertung an der elften Stelle.

Sollte diese Platzierung bis Sommer gehalten werden, wäre Österreichs Meister der Spielzeit 2019/20 fix im Hauptbewerb der Königsklasse, sofern sich der Champions-League-Sieger in der Saison 2019/20 über die nationale Meisterschaft für die Eliteliga qualifiziert. Dieses Szenario gilt auch schon für die laufende Saison.

Die Niederländer sind nur noch mit einem Klub im Europacup dabei. Ajax Amsterdam verlor das Achtelfinal-Hinspiel vor eigenem Publikum gegen Real Madrid mit 1:2. Sollte Ajax das Retourmatch in Spanien nicht gewinnen, würde Österreich nicht mehr hinter die "Oranjes" zurückfallen. Und selbst bei einer Sensation im Estadio Bernabeu könnte Salzburg mit weiteren Europa-League-Erfolgen Ajax in Schach halten.

Theoretische Gefahr von hinten droht Österreich noch durch Tschechien. Allerdings müsste der letzte verbliebene Vertreter Slavia Prag wohl schon die Europa League gewinnen, um die rot-weiß-rote Liga noch hinter sich zu lassen.