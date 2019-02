Facebook

Am Rande des Fußball-Champions-League-Spiels zwischen Schalke 04 und Manchester City ist ein Engländer lebensgefährlich verletzt worden. Der 32-Jährige sei bei einem Disput mit Schalke-Fans von einem Fausthieb getroffen worden, berichtete die Polizei in Gelsenkirchen am Donnerstag. Der Fan sei zu Boden gegangen und habe beim Aufschlag am Mittwochabend ein massives Schädel-Hirn-Trauma erlitten.

Die Polizei richtete eine Mordkommission ein und suchte nach Zeugen des Vorfalls, der sich an der äußeren Promenade am Gästefanblock ereignet hatte. Außerdem werde Videomaterial ausgewertet. Einen Tag nach dem Spiel befand sich der 32-Jährige weiterhin in akuter Lebensgefahr.