David Alaba ist für das morgige Spiel in Liverpool (21 Uhr) besonders motiviert. Fachmagazin "kicker" wählt den Österreicher in die "Elf des Tages"

Kann David Alaba auch heute jubeln? © GEPA pictures

Alle Vorzeichen sprechen für einen großen Fußball-Abend. Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gastiert Bayern München morgen (21 Uhr) an der legendären Anfield Road beim Jürgen-Klopp-Klub Liverpool. Die Bilanz der bisherigen Spiele zwischen den Münchnern und Liverpool spricht gegen die Bayern. In insgesamt acht Partien ging der FC Liverpool drei Mal als Sieger vom Platz, bei einem Sieg der Bayern und vier Unentschieden. Das letzte Duell war ein Freundschaftsspiel von 2017. Damals setzte sich Liverpool 3:0 durch. Was jetzt im Achtelfinale passiert, soll wegweisend für die Zukunft von Bayern-Trainer Niko Kovac sein. Hoffentlich ist da die Hotel-Wahl nicht ein schlechtes Omen. Die Bayern haben sich in Liverpool im Hotel Titanic einquartiert.

David Alaba ist doppelt motiviert. Der Österreicher ist vom deutschen Fußball-Fachmagazin kicker in die "Elf des Tages" nominiert worden. Der Verteidiger von Bayern München erzielte am Freitag in der Bundesliga das Siegestor beim 3:2-Erfolg in Augsburg und wurde mit der Note 2,5 bewertet. Bayern München ist heute ohne Jerome Boateng und Franck Ribery nach Liverpool aufgebrochen. Boateng leidet an einem Magen-Darm-Infekt und ist daher in München geblieben. Ribery ist in der Nacht zum fünften Mal Vater geworden, der Franzose soll am Nachmittag nachreisen. Im zweiten Dienstag-Spiel hat Lyon den FC Barcelona mit Lionel Messi zu Gast (21 Uhr).