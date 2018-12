Facebook

Die Young Boy Bern waren gerade dabei, ein Kapitel ihrer Klubgeschichte zu schreiben. Sie holten im Stade de Suisse ihren ersten Sieg in der Champions League. Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo wurde mit 2:1 besiegt. Das Stadion stand Kopf, die Zuschauer jubelten und feierten. Für einen Fan endete der aus Schweizer Sicht unglaubliche Fußballabend in einer Tragödie. Er stürzte nach Angaben Schweizer Medien vom oberen Rang der Tribüne in die Tiefe.

"Bild" beschreibt den Vorfall: Die Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage von "20 Minuten" den Vorfall. Der Mann habe sich beim Sturz verletzt und sei von Rettungssanitätern geborgen und betreut worden. In welchem Zustand sich der Verletzte befinde, darüber konnte keine Auskunft gegeben werden.