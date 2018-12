Geheimplan Wird in der Champions League nur noch wochenends gespielt?

Champions League am Dienstag und am Mittwoch - damit könnte bald Schluss sein. Um mehr Geld zu lukrieren, könnte die Königsklasse bald am Wochenende über die Bühne gehen - was natürlich den Spielbetrieb nationaler Ligen beeinflussen würde.