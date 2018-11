Facebook

Ausschreitungen in Athen © AP

Das Fußball-Champions-League-Match zwischen AEK Athen und Ajax Amsterdam (0:2) ist am Mittwochabend von Ausschreitungen der heimischen Fans überschattet worden. Laut Polizei wurden insgesamt neun Personen verletzt, sechs Ajax-Anhänger und drei Polizisten. AEK-Rowdys hatten sogar einen Molotowcocktail in Richtung des Gästeblocks geworfen. Ein Ajax-Fan erlitt dabei eine schwere Kopfverletzung.

Auf sportlicher Ebene freute sich Ajax Amsterdam: Der niederländische Klub, der in der Qualifikation für die Champions League Sturm Graz besiegt hatte, fixierte mit dem 2:0 in Athen sein K.o.-Ticket.

