Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jose Mourinho bejubelte das Tor von Marouane Fellaini auf seine Art und Weise © APA/AFP/OLI SCARFF

Marouane Fellaini sei Dank: Der Belgier schoss Manchester United in der Nachspielzeit zu einem 1:0-Heimsieg gegen die Young Boys Bern und verhinderte so, dass die "Red Devils" am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase noch zittern müssen - das K.o.-Ticket ist nun in der Tasche.

Trainer Jose Mourinho rückte sich beim Goldtor von Fellaini einmal mehr in den Vordergrund: Nach dem erlösenden Treffer griff er zu einem Kasten voller gefüllter Sportflaschen und schmetterte sie mit voller Wucht gegen den Boden.

Alle Ergebnisse im Überblick

"Jeder war frustriert über das 0:0. Meine Mannschaft hat alles gegeben, sie hatte mit einem großen Verlangen, einer großen Motivation und einer tollen Intensität angefangen", sagte der portugiesische Trainer nach dem Schlusspfiff. "Als wir dann das 1:0 erzielt hatten, war es wie eine Explosion. Das 0:0 wäre ein verfälschtes Ergebnis gewesen."