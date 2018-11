Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Arjen Robben (rechts) brachte die Bayern mit zwei Toren auf Kurs - Alaba und Ribery jubeln mit © APA/AFP/dpa/SVEN HOPPE

Der FC Bayern haben nach den vielen Tiefschlägen in der Champions League zum Befreiungsschlag angsetzt - und den auch geschafft: Benfica Lissabon wurde mit einer 5:1-Packung wieder zurück nach Portugal geschickt.

Und die Matchwinner waren zwei alte Hasen: Arjen Robben hatte die Bayern mit einem Doppelpack (13., 30.) auf Kurs gebracht, Torjäger Robert Lewandowski steuerte ebenso zwei Tore (36., 51.) bei und übertraf damit als siebenter Spieler die 50-Tore-Marke. Und mit Franck Ribery trug sich auch noch der zweite "ältere" Flügel in die Schützenliste ein (77.). Da ließ sich sogar das kurzzeitige 1:3 durch Gedson Fernandes nur wenige Sekunden nach dem Wechsel verkraften. Der Bonus: Bayern ist fix im Achtelfinale der Champoions League.

"Meine Tore waren wichtig für die Mannschaft, nicht für mich. Klar ist es besser, wenn du Tore schießt. Aber es war uns wichtig, nach der Enttäuschung am Samstag aufzustehen und zu gewinnen", meinte der Niederländer Robben, der ergänzte: "Wenn du am Boden bist, musst du aufstehen. Eine große Mannschaft mit guten Spielern tut so was." Und dann ging es auch um die Zukunft von Niko Kovac. "So ist das Geschäft. Wir wissen, dass der Trainer immer kritisiert wird. Aber der Draht ist gut, wir gewinnen zusammen und verlieren zusammen. Ich habe mich für ihn gefreut, auch als Mensch. Das hat er sich verdient, er gehört zu uns!"

Zuvor hatte in der Gruppe A schon Ajax das Achtelfinalticket gelöst - aber in Athen machten vor allem die Fans wieder schlechte Schlagzeilen. Und auch Real Madrid darf nach längerer Zeit wieder einmal durchatmen. Zum einen gab es durch einen Treffer von Gareth Bale und Lucas Vazquez einen 2:0-Sieg bei der AS Roma, zum anderen stand schon vor Anpfiff der 22. Aufstieg ins Achtelfinale in Folge fest - zusammen in der Gruppe G mit den Römern übrigens, denen auch die Niederlage nicht schadete, weil Pilsen in Moskau bei ZSKA gewonnen hatte.

🇵🇱 Robert Lewandowski = only 7th player in history to score 50 #UCL goals 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/hEUBgjXxsl — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 27. November 2018

HIER geht es zu allen Ergebnissen

Im Achtelfinale steht auch Juventus Turin, auch wenn der 1:0-Sieg gegen Valencia hart erarbeitet war - fixiert wurde er durch einen Treffer von Dario Mandzukic nach Vorlage von Cristiano Ronaldo. Und dieser Sieg bedeutet auch vor dem letzten Spieltag den Sieg in der Gruppe H. Rang zwei geht an Manchester United, obwohl die Mourinho-Elf daheim gegen die Young Boys aus Bern beim 1:0, das Tor fiel durch Fellaini erst in der 91. Minute - alles andere als begeisterte. Obwohl das Tor den Portugiesen wieder zu einem eher merkwürdigen Ausbruch hinriss. Er zerschmetterte die Trinkflaschen, Hohn und Spott im Netz waren die logische Folge.

Aus dem Rennen ist hingegen der TSV Hoffenheim. Zwar holte die Nagelsmann-Elf ein frühes 0:2 (Ismaily 14., Taison 15.) noch vor der Pause durch Kramaric (17.) und Zuber (40.) auf, aber nach Gelb-Rot für Adam Szalai innerhalb von 75 Sekunden war der notwendige Siegestreffer nicht mehr drin - im Gegenteil: Taison traf noch zum 3:2-Sieg der Ukrainer, die damit noch eine Chance auf das Achtelfinale haben. Und das, weil sich Olympique Lyon und Manchester City mit 2:2 trennten - damit sind die Engläner weiter, die Franzosen müssen noch zittern.