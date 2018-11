Facebook

Guido Burgstaller schlenzt den Ball an Fernando Muslera vorbei zum 1:0 ins Netz © GEPA pictures

Es geschah nach nicht einmal vier Minuten im Champions-League-Match des FC Schalke 04 gegen Galatasaray Istanbul: Bei einem Angriff von Schalke lässt Guido Burgstaller nicht locker, Galatasaray-Tormann Fernando Muslera bekommt außerhalb des Strafraums den Ball nicht unter Kontrolle, Österreichs Teamstürmer erobert die Wuchtel und schickt sie aus spitzem Winkel ins verlassene Tor.

Der Treffer des Kärntners zum 1:0 war die perfekte Vorlage zum Erfolg der Schalker, an deren zweitem Tor Burgstaller ebenfalls großen Anteil hatte. Der 29-Jährige leistete nach energischem Vorstoß mit einem Idealpass in den Rückraum die Vorarbeit zum 2:0 durch Mark Uth (57.)."Da gehört auch ein bisschen Glück dazu", meinte Burgstaller zu seinem Tor. Der Österreicher wollte sich ungeachtet seiner enorm starken kämpferischen und spielerischen Leistung nicht in den Vordergrund stellen und hob die Leistung der Mannschaft hervor. "Ich bin froh, dass wir so sein starkes Spiel gemacht haben."

Alessandro Schöpf war ebenfalls mit von der Schalker Partie. Die Deutschen festigten damit in Gruppe D Platz zwei (8 Punkte) hinter dem gegen Lok Moskau mit 4:1 siegreichen FC Porto (10).

Dortmund verlor

Dass es nicht immer so läuft wie beim 4:0 im ersten Duell musste Borussia Dortmund bei Atletico Madrid zur Kenntnis nehmen. Die Spanier präsentierten sich von ihrer ganz starken Seite und nahmen mit einem hochverdienten 2:0-Erfolg Revanche für die Pleite vom Hinspiel. Saul traf in der 33. Minute. Weltmeister Antoine Griezmann erhöhte in Minute 80.

Für eine wahrhaftige Sensation sorgte Roter Stern Belgrad. Der Salzburg-Bezwinger im Champions-League-Play-off kam nach zwei Debakeln zu einem völlig unerwarteten 2:0-Erfolg über den FC Liverpool. Das Team von Jürgen Klopp zeigte vor der Pause enorme Schwächen in der Defensive. In der zweiten Hälfte belagerten die Engländer die Festung Belgrad, diese war aber nicht zu überwinden. Milan Pavlov erzielte binnen weniger Minuten beide Treffer für die überglücklichen Serben (22., 29.).

Jeweils 1:1 endeten die Topspiele zwischen Inter und dem FC Barcelona sowie zwischen Napoli und Paris St. Germain. In Mailand traf Malcom mit seiner ersten Ballberührung für die Katalanen (83.), Mauro Icardi glich vier Minuten später aus. In London drehte Harry Kane die Partie gegen PSV Eindhoven mit zwei späten Treffern (78., 89.) zum 2:1-Sieg für Tottenham.

