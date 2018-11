Facebook

Milan Pavkov trifft per Kopf zum 1:0 für Roter Stern © APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Für eine ausgewachsene Sensation sorgte Roter Stern Belgrad zum Auftakt des vierten Spieltages der Champions League. Der Salzburg-Bezwinger, abgesehen von einem 0:0 im Heimspiel gegen Napoli der Prügelknabe der Gruppe C, bezwang den klar favorisierten FC Liverpool, den Finalisten der vergangenen Saison, mit 2:0 und revanchierte sich damit völlig unerwartet für die 0:4-Schlappe vom ersten Duell mit den "Reds" an der Anfield Road.

Die Mannschaft von Jürgen Klopp erwies sich vor der Pause in der Defensive als äußerst anfällig und geriet durch zwei Treffer von Milan Pavkov (22., 29.) in Rückstand. Beim 1:0 köpfelte der 24-Jährige nach einem Eckball ein, das 2:0 erzielte Pavkov mit einem platzierten Schuss aus 25 Metern.

Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte hätte Roter Stern nach einem klaren Handspiel von John Milner einen Elfer erhalten müssen, dieser blieb den Gastgebern jedoch verwehrt. Dann belagerten die in der Premier League nach elf Runden noch ungeschlagenen Liverpooler die Festung Belgrad, blieben aber erfolglos.

Eine Überraschung gab es auch in Gruppe A, wo der auch in der französischen Meisterschaft schwächelnde AS Monaco gegen Brügge im Duell der zuvor sieglosen Mannschaften in ein 0:4-Heimdebakel schlitterte. Hans Vanaken (12., 17./Elfer) und Wesley (24.) schockten die Hausherren binnen zwölf Minuten. Kapitän Ruud Vormer gelang in der 86. Minute nach einem Konter die Draufgabe. Frankreichs Ex-Topstürmer Thierry Henry wartet damit auch nach fünf Spielen noch auf den ersten Erfolg als Trainer der Monegassen.

Monaco-Besitzer verhaftet

Als wäre dies nicht genug, wurde am Dienstag auch noch der russische Geschäftsmann und Inhaber des AS Monaco, Dmitri Rybolowlew, laut Medienberichten verhaftet. Ermittler hätten auch das Haus des Multimillionärs durchsucht. Nach Informationen mehrerer Medien steht die Durchsuchung im Zusammenhang mit seinem Verfahren gegen einen Kunsthändler. Rybolowlew hatte diesem vorgeworfen, ihm Meisterwerke zu viel zu hohen Preisen verkauft zu haben und ihn angezeigt. Es handelt sich dabei um eine weitverzweigte Justizaffäre, die in den Medien gelegentlich "MonacoGate" genannt wurde.