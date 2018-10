Was war das für eine Vorstellung von Borussia Dortmund. Die Mannschaft von Lucien Favre besiegt Atletico Madrid zu Hause 4:0. Alles was noch passiert ist!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dortmund feierte zurecht © APA/AFP/dpa/BERND THISSEN

Nach den beiden Unentschieden in den Abendpartien, kam in den sechs Nachtpartien zwei weitere hinzu. Drei Heimsiege stehen einem Auswärtserfolg gegenüber. Ein Überblick.

DORTMUND - ATLETICO MADRID 4:0 (1:0)

Es war der Schlager des dritten Spieltages, beide Mannschaften präsentierten sich zuletzt gut in Form. Dortmund, als Tabellenführer der Deutschen Bundesliga musste Topscorer Paco Alcacer vorgeben, Mario Götze stürmte von Anfang an. Und die Gelb-Schwarzen von Trainer Lucien Favre zeigten von Anfang an, wer der Herr im Haus ist. Die Borussen waren die klar bessere Mannschaft und gingen nach etwa 40 Minuten durch den besten Mann am Platz in Führung: Ein Schuss von Axel Witsel wurde unhaltbar abgefälscht.

Atletico machte das in Hälfte zwei aber wesentlich besser, diktierte das Geschehen. Dortmund verabsäumte es lange Zeit offensiv für Entlastung zu sorgen. Bis weit nach der 70. Minute als Raphael Guerreiro nach feinem Angriff auf 2:0 stellte. Und damit wohl für die Vorentscheidung sorgte. Sancho setzten dann noch einen drauf, die Borussen konterten Atletico eiskalt aus. Ein zweiter Treffer von Guerreiro machte das BVB-Fest komplett.

BARCELONA - INTER MAILAND 2:0 (1:0)

Was macht Barca ohne Lionel Messi? Das war die große Frage vor dem Spiel gegen Inter Mailand. Der Argentinier saß im Publikum mit Arm in der Schlinge und konnte zufrieden sein mit dem, was er sah. Mauro Icardi, selbst La Masia Absolvent, deutete seine Gefährlichkeit zwar an. Gefruchtet hat aber ein Angriff der Katalanen: Rafinha war in Halbzeit eins nach genialem Zuspiel von Luis Suarez aus kurzer Distanz zur Stelle. Nach der Pause übernahm Inter Mailand - auch in den bisherigen Champions-League-Spielen nach Rückstand zurückgekommen - die Initiative. Barca machte in der Schlussphase aber alles klar, Jordi Alba traf zum vorentscheidenden 2:0.

PSG - NAPOLI 2:2 (0:1)

Paris Saint Germain will endlich internationale Titel gewinnen. Oder zumindest richtig weit kommen, ein Halbfinale wäre schon einmal etwas. Dafür wurde Thomas Tuchel geholt. Und jetzt macht PSG erstmals seit Ewigkeiten Erfahrung damit, bereits in der Gruppenphase gehörig unter Druck zu stehen. Nach der Niederlage gegen Liverpool, taten sich die Franzosen auch gegen Napoli schwer. Es war ein gutes Spiel, dass die Franzosen bis zum Führungstreffer der Italiener durch Insigne auch diktierten. Danach war Napoli von Carlo Ancelotti einfach cleverer - bis zum Pausenpfiff.

Tuchels Umstellungen in der Pause fruchteten, die Pariser wurden besser und kamen nach etwa einer Stunde durch ein Eigentor zum verdienten Ausgleich. Danach war es eine offene Partie, die aber immer mehr und mehr in Richtung Napoli kippte. Und nach 77. Minuten war Dries Mertens zur Stelle und brachte die Neapolitaner wieder in Führung. Angel di Maria stellte dann wieder die Ordnung her. Ein Unentschieden, das vor allem Liverpool freut.

LIVERPOOL - ROTER STERN BELGRAD 4:0 (2:0)

Es ist die spannendste Gruppe. PSG, Napoli und Liverpool - eine der drei Mannschaften scheidet in der Gruppenphase aus. Um zu bestehen ist ein Sieg gegen Roter Stern Belgrad dringend empfohlen. Am besten wäre ein hoher, PSG hat es am ersten Spieltag vorgemacht. Und Liverpool machte Anstalten, es den Franzosen gleichzutun. Nach 45 Minuten führten die Briten nach Toren von Firmino und Mohammed Salah 2:0, die Serben konnten einem Leid tun. Auch, weil es nach der Pause genau so weiterging: Salah, Elfmeter 3:0. Sadio Mane scheiterte in der Folge vom Punkt, war aber ohne Strafstoß erfolgreich und stellte auf 4:0.

LOK MOSKAU - PORTO 1:3 (1:2)

Lok Moskau hatte es in der Hand, richtig gut in die Partie zu starten. 10. Minute, Elfmeter. Bei Porto spielt aber Iker Casillas und der parierte den Strafstoß. Moussa Marega machte es besser und traf für Porto vom Punkt. Hector Herrera setzte noch einen drauf. Das ließ sich Lok Moskau dann aber auch nicht gefallen und verkürzte noch vor der Pause durch Anton Miranchuk. Gleich nach der Pause hatte dann aber Porto wieder Lust: 3:1 - die Entscheidung. Das Porto eine halbe Stunde mehr war, spielte keine Rolle mehr.

GALATASARAY - SCHALKE 0:0

Fahrlässig gingen die Schalker in Istanbul mit den Chancen um. Breel Embolo hatte mehrmals die Möglichkeit die Partie vorzuentscheiden, tat das aber nicht. Und dann ist der Ball doch im Tor, Embolo der Torschütze. Als die Schalker den Treffer fertigbejubelt hatten, hob der Linienrichter die Fahne wegen Abseits. Völlig zurecht - aber ungefähr 40 Sekunden nachdem Embolo im Abseits stand. Mehr als zehn hochkarätige Torchancen ließen die Schalker liegen. Galatasaray kann sich bei Torhüter Muslera bedanken.

Champions League: Die besten Bilder der Champions-League-Nacht AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP 1/32