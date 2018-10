Tottenham kommt in nummerischer Unterlegenheit bei PSV Eindhoven über ein 2:2 nicht hinaus. Monaco trennt sich mit Brügge 1:1.

© AP

Favorit Tottenham kam bei PSV Eindhoven über ein 2:2 nicht hinaus. Die Niederländer gingen früh in Führung, Hirving Lozano traf in der 30. Minute. Die Engländer übernahmen aber prompt die Kontrolle, kamen noch vor der Pause zum Ausgleich (Lucas, 39.) und kurz nach der Pause durch Harry Kane in Führung (54.).

Eine klare Angelegenheit für die Engländer zeichnete sich ab - mit großen Chancen und einem Tor, dass fälschlicherweise aberkannt wurde. Dass es letztlich nur ein Punkt für Tottenham wurde liegt zu einem Gutteil auch an Hugo Lloris. Der Spurs-Kapitän stürmte in der 79. Minute völlig unnötig aus seinem Kasten und legte Lozano. Rot!

Michel Vorm, für Lloris im Tor, konnte den fälligen Freistoß gut parieren - in der 87. Minute war er aber bezwungen. Luuk de Jong erzielte den Ausgleich.

Auch die Begegnung zwischen Monaco - das Trainerdebüt von Thierry Henry - und Brügge brachte keinen Sieger hervor. Nach 90 Minuten stand es in Brügge 1:1. Moussa Sylla brachte Monaco in Führung (32.) Wesley erzielte den Ausgleich (40.)