Die Bayern holen in Athen 2:0-Auswärtssieg, Bern erkämpfte gegen Valencia ersten Punkt.

Bayerns Torschütze Robert Lewandowski und Rafinha jubeln © APA/AFP/LOUISA GOULIAMAKI

Der FC Bayern holte am dritten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase einen 2:0-Auswärtserfolg bei AEK Athen. Nach einer aktiven, aber torlosen ersten Hälfte sorgten Javi Martinez (61.) und Robert Lewandowski (63.) mit einem Doppelschlag in der zweiten Spielhälfte für den zweiten Gruppensieg der Bayern. Die Young Boys Bern holten beim 1:1 vor Heimpublikum gegen Valencia nicht nur den ersten Punkt in der Gruppenphase, sondern erzielten dabei auch den ersten Treffer.

Mehr Informationen in Kürze.

