Die Zeiten, in denen Spiele der Königsklasse im frei empfangbaren TV übertragen wurden, sind in Österreich und Deutschland mit dem Start der neuen Saison endgültig vorbei.

Real Madrid gewann zuletzt dreimal in Folge © APA/AFP/LLUIS GENE

Wer die Champions League verfolgen will, muss zusätzlich in die Tasche greifen. Sky überträgt insgesamt 34 Partien live, wobei in der Gruppenphase zunächst zwei Topspiele pro Runde gezeigt werden. Dazu gibt es den gesamten Spieltag in einer Konferenz zu beobachten.

DAZN bietet alle anderen Spiele als Einzeloption an, wobei lediglich ein (in Sky zu sehendes) Match pro Spieltag nicht über den Streaming-Kanal läuft.

Auf spox.com gibt es alle Höhepunkte des Spieltages ab 0.00 Uhr zu sehen.

Ebenfalls neu: Der Beobachter muss sich an geänderte Beginnzeiten gewöhnen. Pro Spieltag werden jeweils zwei Gruppenmatches um 18.55 Uhr angepfiffen, alle übrigen Partien um 21 Uhr. Ab dem Achtelfinale wird ausschließlich ab 21 Uhr gespielt.