Der türkische Traditionsverein Besiktas Istanbul schlägt für die Vorbereitung auf die neue Saison seine Zelte in der Steiermark auf. Dabei reisen die Türken wohl mit vielen ihrer internationalen Stars an.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BESIKTAS-BAYERN-MUNICH © (c) APA/AFP/BULENT KILIC (BULENT KILIC)

In der abgelaufenen Saison belegte Besiktas Istanbul den vierten Platz in der türkischen Süper Lig und erreichte zudem das Achtelfinale in der UEFA Champions League. Dort unterlag die Mannschaft rund um den portugiesischen Abwehrspieler Pepe dem FC Bayern München mit einer Gesamtscore von 1:8.

