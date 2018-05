Gareth Bale will mehr Einsatzzeit - und weil er die in Madrid nicht bekommt, wird der Waliser Real wohl verlassen. Interessantester neuer Verein für Bale soll Bayern München sein.

Gareth Bale © APA/AFP/PAUL ELLIS

Beim Champions-League-Finale war Gareth Bale mit seinen zwei Toren noch der Matchwinner. Noch nie zuvor hat ein Einwechselspieler in einem Finale der Champions League oder im Meisterpokal zwei Tore erzielt. Was direkt zum eigentlichen Problem führt: Bale hat nämlich genug von seiner Jokerrolle bei Real, ist bei den Königlichen nicht mehr glücklich.

Ein Wechsel zu Manchester United scheint aktuell ausgeschlossen, Bayern München könnte laut dem britischen Telegraph aber durchaus interessant für den schnellen Linksfuß aus Wales sein. Quellen aus dem Umfeld des Spielers sollen das bestätigt haben. Das Verhältnis zu Trainer Zinedine Zidane dürfte beschädigt sein.

Obsessed.



Gareth Bale 👏 pic.twitter.com/tAAfRiofVg — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 27, 2018

Vor dem Halbfinale in der Champions League hat der Waliser mit der Sport Bild gesprochen und betont, welch spannender und interessanter Verein Bayern München nicht wäre - Werbung in eigener Sache hat Bale also bereits betrieben.

Nach dem Finale sagte Bale: "Ich will mehr Minuten haben und wenn ich sie nicht bei Real bekomme, dann muss ich sie woanders suchen. Ich muss mich mit meinem Berater zusammensetzen und über meine Zukunft reden. Vielleicht bleibe ich oder vielleicht auch nicht."

Bale ist übrigens nicht der einzige Real-Star, der laut über einen möglichen Abgang nachdenkt: Ronaldo spekuliert auch mit einem Abgang.