Aufregung vor dem heutigen Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Liverpool in Kiew.

© (c) GEPA pictures/ Matic Klansek

In Kiew sind am Samstag fünf U-Bahn-Stationen im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt nach einer Bombendrohung geschlossen worden. Fahrgäste wurden zum Verlassen der betroffenen Stationen aufgefordert, polizeiliche Untersuchungen auf allfällige Sprengsätze in die Wege geleitet.

Am Samstagabend findet in Kiew das Champions League-Finale zwischen Liverpool und Real Madrid statt. Zahlreiche englische und spanische Fußball-Fans befinden sich in der Stadt.