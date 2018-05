Facebook

© APA/AFP/FRANCK FIFE

Die Höhen sind so schwindelerregend, dass es schwer scheint, kühlen Kopf zu bewahren, aber ein Champions-League-Endspiel bringt auch bei nüchterner Betrachtung die Gefühle heftig ins Schwanken. Das finale Duell zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool ist ein Gipfeltreffen der Superlative und im Grunde prallen zwei Welten aufeinander. Stark vereinfacht ausgedrückt, trifft Kalkül auf Emotion. Die beiden Klubs treten an, um die Frage der Fragen in diesem Saisonhöhepunkt des europäischen Klubfußballs zu beantworten: Ist Liverpool tatsächlich in der Lage, den bis zur letzten Konsequenz durchkonzipierten Plan von Real zu durchkreuzen?