Alles neu in der kommenden Champions-League-Saison. Das liegt nicht nur daran, dass mit Salzburg und Meister Doublesieger Sturm erstmals zwei österreichische Klubs an der Königsklasse teilnehmen werden. Auch der Modus des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbs präsentiert sich in ganz neuem Glanz.

Statt bisher 32 Teams sind ab dieser Saison 36 Mannschaften, die übrigens aus 16 unterschiedlichen Nationen kommen, dabei. Daher entfällt der bisherige, „klassische“ Modus, in dem in acht Vierergruppen jeweils zwei Aufsteiger in die K.o.-Phase ermittelt wurden. Stattdessen werden alle 36 Teilnehmer in einer gesammelten Tabelle zusammengefasst. Statt bisher sechs Partien hat jeder Klub acht Spiele in der neuen Ligaphase. Statt wie bisher jeweils zwei Partien gegen lediglich drei verschiedene Vereine hat jedes der 36 teilnehmenden Teams in der Ligaphase acht Partien gegen acht verschiedene Gegner. Jeweils vier davon vor eigenem Publikum und vier auswärts. Aus jedem der vier Lostöpfe werden jedem Team jeweils zwei Gegner zugelost. Am Ende der Ligaphase sind die Teams auf den Plätzen eins bis acht der Gesamttabelle fix im Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen neun bis 24 spielen in einer Zwischenrunde um den Einzug in die Runde der letzten 16. Für die Klubs auf den Plätzen 25 bis 36 ist die Europacup-Saison vorbei. Denn im Gegensatz zur Vergangenheit sind „Überläufer“ von einem internationalen Bewerb zum anderen (Champions League zu Europa League oder Europa League zu Conference League) nicht mehr möglich.

Auch Maurits Kjaergaard und Salzburg vertreten Österreich in der Königsklasse © GEPA

Die Auslosung für die neue Champions League findet heute um 18 Uhr (Sky & Canal+ live) in Monte Carlo statt. Weil aufgrund der Aufstockung der Königsklasse samt neuem Format mehr als 1000 Loskugeln und 36 Lostöpfe notwendig gewesen wären, wird ab sofort ein Computer die Paarungen ermitteln. Beginnend mit Lostopf eins werden die Klubs nacheinander händisch gezogen – unmittelbar danach teilt der Computer jedem Team seine acht Gegner zu. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis alle 36 Teams ihre Gegner kennen. Spiele gegen Klubs aus demselben Land sind vor der K.o.-Phase ausgeschlossen, zudem darf jedes Team maximal gegen zwei Teams aus einem Land spielen.

Der SK Sturm, der seine Heimspiele in Klagenfurt bestreitet, wird wie alle anderen Teilnehmer ein Rekord-Startgeld in Höhe von 18,62 Millionen Euro kassieren. Pro Punkt gibt es noch 700.000 Euro extra. Mit den Einnahmen aus dem Vermarktungspool sowie den Ticketverkäufen werden die Grazer in der Königsklasse wohl mehr als 25 Millionen Euro einnehmen. Für die Schwarz-Weißen mehr als ein warmer Geldregen.