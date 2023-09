So einen Elfmeter sieht man auch nicht jeden Tag. In der türkischen Süper Lig traf Galatasaray Istanbul auswärts auf Istanbulspor. Maruo Icardi sorgte zwar in der 42. Minute für das entscheidende Tor beim 1:0-Sieg, zuvor blamierte sich der Argentinier aber.

Denn beim Stand von 0:0 ließ sich Galatasaray eine kuriose Elfmetervariante einfallen. Kerem Aktürkoglu schnappte sich den Ball, lief an und spielte den Ball seitlich nach vorne, um Icardi die Chance auf das leere Tor zu geben. So weit, so gut. Der Stürmer vollbrachte es aber nicht, die Kugel aus wenigen Metern über die Linie zu drücken. Die Szene hier im Video: