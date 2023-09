In der Historie von Sturm haben die Grazer noch nie gegen eine Mannschaft aus Portugal gespielt. Das Duell mit Sporting Lissabon ist also eine Premiere für die Schwarz-Weißen. Die Bilanz zwischen Sturm und Portugal könnte also nicht ausgeglichener sein.

Was den Vergleich zwischen Klubs aus Österreich und Portugal betrifft, hat Sturm heute ab 21 Uhr freilich größtes Interesse, in der laufenden Woche auf 2:0 zu stellen. Salzburg hat mit einer tollen kämpferischen Leistung bei Benfica auf 1:0 gestellt.

Bilanz gegen Sporting fast ausgeglichen

Insgesamt ist die Europacup-Bilanz von Klubs aus Österreich gegen Klubs aus Portugal nicht berauschend. In 38 Spielen haben Klubs aus Österreich nur neun Mal gewonnen - bei 20 Niederlagen. Sturms Gegner Sporting war mit 13 Einsätzen gegen Klubs aus Österreich übrigens hierzulande am häufigsten zu Gast. Fünf Mal setzten sich die Klubs aus Österreich gegen Sporting durch, bei sechs Niederlagen.

Austria Salzburg schrieb rot-weiß-rote Sportgeschichte

Unvergessen ist Austria Salzburgs Achtelfinal-Erfolg im UEFA Cup in der Saison 1993. Sporting hatte das Hinspiel 2:0 gewonnen und war mit breiter Brust nach Österreich gereist. Da verloren die Portugiesen - mit dem jungen Luis Figo - 0:3 nach Verlängerung. Und verpassten nicht nur das UEFA-Cup-Viertelfinale, sondern auch den Rückflug, weil niemand im Sporting-Lager mit einer Verlängerung gerechnet hat und dementsprechend gebucht wurde. Leo Lainer, Adi Hütter und Martin Amerhauser trafen für die Österreicher. Und brachten Robert Seeger in Ekstase.

Austria Salzburg zog damals ins UEFA-Cup-Finale ein und unterlag Inter Mailand nur mit 0:1.

Auf Länderspielebene hat Österreich gegen Portugal die Nase vorne. In zehn Spielen setzten sich die Österreicher drei Mal durch, bei nur zwei Niederlagen. Jüngstes Duell war das torlose Unentschieden bei der Europameisterschaft in Frankreich im Jahr 2016, als Portugal danach Europameister wurde.