"Die Gremien waren sich einig, dass die A-Nationalmannschaft der Männer nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen einen neuen Impuls benötigt. Wir brauchen mit Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land eine Aufbruchstimmung und Zuversicht. Für mich persönlich ist es eine der schwierigsten Entscheidungen in meiner bisherigen Amtszeit. Denn ich schätze Hansi Flick und seine Co-Trainer als Fußballexperten und Menschen. Der sportliche Erfolg hat für den DFB aber oberste Priorität. Daher war die Entscheidung unumgänglich." Mit diesem Statement hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf erklärt, warum sich die Deutschen neun Monate vor der Heim-EM von Bundestrainer Hansi Flick sowie den Co-Trainern Marcus Sorg und Danny Röhl mit sofortiger Wirkung getrennt haben.

Am Samstag musste sich der vierfache Weltmeister in einem Freundschaftsspiel in Wolfsburg gegen Japan mit 1:4 geschlagen geben. Es war die dritte Niederlage in Folge. Die Kritik, dass sich etwas ändern muss, war nun zu groß. Der DFB hatte keine andere Möglichkeit, als zu reagieren.

Bereits am Dienstag bestreitet Deutschland das nächste Testspiel. In Dortmund ist Vizeweltmeister Frankreich zu Gast. Dabei wird Sportdirektor Rudi Völler gemeinsam mit Hannes Wolf und Sandro Wagner interimistisch als Trainer einspringen. Die Nachfolge von Flick soll zeitnah erfolgen.

Als Kandidaten wird neben Julian Nagelsmann, Matthias Sammer, Jürgen Klopp auch Oliver Glasner als möglicher Nachfolger gehandelt. Noch nie wurde allerdings ein Trainer außerhalb von Deutschland engagiert.