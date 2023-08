Nach den Transfer-Querelen zwischen Starspieler Kylian Mbappé und Paris Saint-Germain ist der Stürmer zurück im Mannschaftstraining. Nach "sehr konstruktiven und positiven Diskussionen" zwischen beiden Seiten sei Mbappé am Sonntag ins Teamtraining zurückgekehrt, teilte PSG mit. Damit scheint auch die Zukunft des französischen Teamspielers wieder offener zu sein.

Französische Medien berichteten, Mbappé werde PSG nicht in diesem Sommer verlassen. Die Zeitung "Le Parisien" schrieb ohne Quellennennung, der Starspieler sei einer möglichen Vertragsverlängerung beim französischen Hauptstadtclub gegenüber nicht mehr verschlossen. Der Sender RMC schrieb, in dem Transferstreit bleibe alles möglich. Der Streit schwelt seit Wochen. Mbappé hatte mitgeteilt, seinen bis 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Es gab Gerüchte, dass PSG daraufhin einen Wechsel noch in dieser Transferperiode anstrebe.