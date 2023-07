Wer sind die großen Stars der WM?

Die sechsmalige Weltfußballerin und WM-Rekordtorschützin Marta ist bei ihrer sechsten Teilnahme heiß auf ihren ersten Titel. Spaniens Alexia Putellas ist aktuell die beste Spielerin der Welt, die 120-fache Teamtorschützin Alex Morgan möchte mit den USA den WM-Titel verteidigen.

Wieso ist Österreich nicht dabei?

Die ÖFB-Auswahl verlor in der Auftaktrunde des Europa-Play-offs gegen Schottland in Glasgow nach Verlängerung mit 0:1, damit war der Traum von der Premieren-Teilnahme geplatzt.

Wie kann ich die WM sehen?

ORF 1 überträgt in Österreich – mit Ausnahme der Parallel-Spiele am Ende der Gruppenphase, die auf Sport+ zu sehen sind – alle 64 Spiele live. Aufgrund der Zeitverschiebung sind die frühesten Anstoßzeiten um 2 Uhr früh, die spätesten um 14.30 Uhr.

Wie steht es um das Thema Nachhaltigkeit?

Die Umwelt ist ein großer Verlierer. Zwar wirbt der Weltverband FIFA mit „grünen Stadien“, zudem setzt man im Gegensatz zur Männer-WM in Katar in Australien und Neuseeland auf bereits bestehende Spielstätten. Doch während man sich in Katar für die kurzen Anfahrtswege rühmte, sind nun die Distanzen zwischen den Stadien – die WM wird in vier Zeitzonen ausgetragen – enorm. Mehr als 4000 Kilometer Landweg liegen zwischen Australiens Ost- und Westküste, ein Flug dauert vier bis fünf Stunden. Und Fans, die beispielsweise von Berlin nach Sydney und wieder zurückfliegen, verbrauchen dafür etwa 4,7 Tonnen an CO2-Emissionen. In Österreich beträgt der durchschnittliche Jahresverbrauch knapp zehn Tonnen pro Person.

Wie viel verdienen die Spielerinnen bei dieser WM?

Das Preisgeld ist 2023 dreimal höher als noch bei der WM vor vier Jahren. Die FIFA schüttet insgesamt 152 Millionen US-Dollar aus. Das ist in etwa ein Drittel der Summe, die für das Männer-Turnier in Katar ausbezahlt wurde. Der Weltverband zahlt zudem nicht nur an die teilnehmenden Verbände, sondern auch an die Spielerinnen aus. So erhält jede teilnehmende Fußballerin mindestens 30.000 Dollar, die Weltmeisterinnen kassieren jeweils 270.000 Dollar. „Unser Ziel ist es, bei den Weltmeisterschaften der Männer 2026 und der Frauen 2027 die gleiche Bezahlung zu haben“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino im vergangenen März.

Wieso verteilt die FIFA Gratistickets?

Aufgrund des schleppenden Ticketverkaufs verteilt die FIFA insgesamt 20.000 Gratiskarten für Spiele in den neuseeländischen Austragungsorten Auckland, Hamilton, Wellington und Dunedin. Die Sportart sei dort nicht so beliebt, heißt es.

Wieso spielt England nicht wie gewohnt in weißen Hosen?

Die englischen Frauen werden die WM in blauen Hosen bestreiten. Die "Lionesses" hatten während der Europameisterschaft im vergangenen Jahr nichtweiße Hosen gefordert, um unangenehme Situationen während der Periode zu vermeiden.