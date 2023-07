In Miami

Fußball-Star Lionel Messi sorgte mit Supermarkt-Besuch für Aufsehen

Inter Miami stellt Lionel Messi am Sonntag offiziell vor. Schon heute kursierten Fotos in den Medien, die den Argentinier beim Einkaufen zeigten - ungewöhnlich für den Superstar, der sich normal kaum frei in der Öffentlichkeit bewegen kann.