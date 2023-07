Sowohl die Erfolgsgeschichten des Nationalteams, als auch die beeindruckenden Leistungen der ÖFB-Kickerinnen im Ausland haben längst bewiesen, dass die heimischen Fußballerinnen ihre männlichen Kollegen in vielen Bereichen überflügeln. Auch wenn die am 20. Juli beginnende WM in Australien und Neuseeland heuer ohne rot-weiß-roter Beteiligung steigt, der Weg geht steil bergauf. Auch Kärnten setzt hier seine entscheidenden Akzente. Bei der U-19-Europameisterschaft stehen ab 18. Juli drei Kärntnerinnen im ÖFB-Aufgebot. Chiara D’Angelo (SKN-St. Pölten), Magdalena Rukavina (USV-Neulengbach) und Anna Wirnsberger (SK-Puntigamer Sturm Graz) sind in Belgien am Start. Mit Aushängeschild Katharina Naschenweng, die künftig für den FC Bayern auflaufen wird, und Neo-Legionärin Michael Croatto (RB Leipzig) sind zwei bereits in der deutschen Bundesliga unter Vertrag.