Unfassbare zehn Rote Karten standen nach dem Spiel zwischen Universitario de Deportes und Gimnasia y Esgrima La Plata am Ende auf dem Spielbericht. Am letzten Gruppenspieltag der Copa Sudamericana, dem südamerikanischen Pendant zur Europa League, setzte sich Universitario aus der peruanischen Hauptstadt Lima gegen Gimnasia aus der argentinischen Stadt La Plata dank eines Tores von Piero Quispe (40.) mit 1:0 durch und fixierte dadurch den zweiten Platz in der Gruppe G. Gimnasia hingegen beendete die Gruppe auf dem vierten und letzten Platz.

Nachdem Gimnasias Ignacio Miramon bereits in der 71. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden war, wurde es in der Schlussphase brutal. Zunächst sah Gimnasias Franco Ramon Torres nach einem überharten Foul noch in der regulären Spielzeit Rot, nach Abpfiff ging es dann aber erst richtig zur Sache. Bei einer Rudelbildung gingen die Emotionen mit einigen Spielern durch, es wurde aufeinander eingetreten und -geschlagen. Inklusive Miramon und Torres wurden am Ende somit ganze acht Spieler Gimnasias mit einer Roten Karte auf dem Spielbericht vermerkt, auch zwei Spieler Universitarios sahen Rot.