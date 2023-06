Der Wechsel von ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner innerhalb der deutschen Fußball-Bundesliga von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig ist fix. Wie der Champions-League-Teilnehmer am Freitag mitteilte, unterschrieb der 23-jährige Offensivspieler einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2028. Als Ablösesumme werden 27 Millionen Euro plus etwaige Bonuszahlungen kolportiert, womit er Österreichs teuerster Fußballer wäre. Bisheriger Rekordhalter war Marko Arnautovic (25 Mio.).

"Ich freue mich riesig. Auch das Gespräch mit (Trainer, Anm.) Marco Rose hat mir gezeigt, dass der Wechsel zu RB Leipzig der absolut richtige Schritt für mich ist. Der Verein bietet unfassbare Möglichkeiten", freute sich der 29-fache Internationale. Auch Max Eberl, RBL-Geschäftsführer Sport, war glücklich. Baumgartner sei einer "unserer absoluten Wunschspieler" gewesen, betonte er. "Christoph ist schnell, torgefährlich und sehr spielintelligent. Zudem ist Baumi einfach auch ein guter Typ - bodenständig, wissbegierig, ehrgeizig."

Mit Doppelpack war er der Matchwinner gegen Schweden

Am Dienstag hatte Baumgartner mit einem Doppelpack beim 2:0 gegen Schweden in der EM-Qualifikation brilliert. Der Waldviertler spielte seit 2017 für Hoffenheim, ausgebildet wurde er in der Akademie St. Pölten. In der abgelaufenen Saison schoss er sieben Ligatore für den Tabellen-Zwölften und bereitete sieben vor. In 33 von 34 Runden stand der offensive Mittelfeldspieler am Feld, nur einmal fehlte er aufgrund einer Gelbsperre. Insgesamt erzielte Baumgartner in 121 Spielen in der deutschen Bundesliga 27 Tore und gab 17 Assists.

"Ich wollte unbedingt zu einem Club, mit dem man Titel gewinnen kann", ergänzte Baumgartner. Auf die Champions League freue er sich sehr. "RB Leipzig ist einer der spannendsten Vereine, die es in Europa gibt." Bei den Leipzigern trifft er auf seine ÖFB-Teamkollegen Xaver Schlager und Nicolas Seiwald, der ebenfalls im Sommer für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg kam. Konrad Laimer wechselte indes von den Sachsen ablösefrei zum FC Bayern München. Baumgartner soll in die Fußstapfen des französischen Teamspielers Christopher Nkunku treten, der von den Leipzigern kürzlich für etwa 60 Millionen Euro zu Chelsea transferiert worden war.