Ein Titel als Abschiedsgeschenk? Oder wird es doch der erste von vielen? West-Ham-Kapitän Declan Rice steht vor dem Finale der Conference League so sehr im Fokus wie kaum ein anderer Fußballer im europäischen Spitzenfußball. Rice und West Ham – es ist eine Geschichte für nostalgische Fußballromantiker, die heute (21 Uhr, ServusTV & Sky, live) ihren Höhepunkt erreichen könnte.

Schon seit Jahren buhlen Topklubs um den Mittelfeldmotor, Wechselgerüchte stehen beim gebürtigen Iren auf der Tagesordnung. Was den mittlerweile 24-Jährigen aber von der Masse unterscheidet, ist seine Treue zum Klub. Seit 2013 ist Rice ein "Hammer", seit 2019 eine absolute Stütze im englischen Nationalteam. Mit 21 Jahren hatte er damals auch das ideale Alter, um den nächsten Schritt zu einem Spitzenklub zu gehen und sich einen Vertrag in Millionenhöhe zu sichern.

Rice ging den Schritt nicht – und legte dennoch einen atemberaubenden Aufstieg hin. Kapitän bei West Ham United, 41 Länderspiele für das englische Nationalteam und mehrere Auszeichnungen zeigen, dass sich junge Spieler auch bei einem Stammklub, der nicht Dauergast in der Champions League ist, international einen Namen machen können. Rice ist jetzt schon eine Klublegende. Bleibt er, könnte er nicht nur in Sachen Kapitänsbinde in die Fußstapfen von Sportdirektor und Galionsfigur Mark Noble treten. Jüngste Gerüchte, der 24-Jährige sei sich mündlich bereits mit dem FC Bayern einig, wollte er vor dem Finale nicht kommentieren.

Ein Abgang scheint wahrscheinlich, das war er aber schon oft in den vergangenen Jahren. Gewinnt er mit West Ham den ersten internationalen Titel seit 1965, wäre für die in der Liga schwächelnden Engländer auch ein internationaler Startplatz kommende Saison fix. Ein Umstand, der für eine Verlängerung des Fußballmärchens sprechen könnte.

Dafür muss aber erst ein Sieg im Finale gegen die Fiorentina gelingen, für die es ebenso um nicht weniger als die Rückkehr an Europas Spitze geht. Vor mehr als 50 Jahren gewann Florenz den Europapokal der Pokalsieger (1960/61), fünf Jahre später den Mitropacup. Das jüngste Endspiel in der Coppa Italia ging gegen Inter mit 1:2 verloren, weshalb Prag auch für die Italiener die letzte Chance auf ein Europacup-Ticket für die nächste Saison ist.