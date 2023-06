Im April 2001 hat Zlatan Ibrahimović für Malmö sein erstes Tor im Erwachsenenfußball erzielt. 8091 Tage und 557 Tore später ist klar: Es wird kein Treffer mehr folgen. Der Schwede, zuletzt von Verletzungen geplagt, beendet mit 41 Jahren seine aktive Karriere als Profifußballer. "Arrivederci", sagte er den Fans des AC Milan. "Godbye" (sic!) antworteten die Fans der Rot-Schwarzen. Ibrahimović – so viel steht fest – war über die Gottesanspielung definitiv nicht verwundert. Kein Fußballer würde das für sich selbst als zutreffender empfinden als der Schwede. "Ich bin selbst mein eigenes Idol", hat Ibrahimović einmal gesagt. Und: "Ich brauche keine Trophäen, um zu wissen, dass ich der Beste bin." PSG-Trainer Carlo Ancelotti hatte er einmal gefragt: "Glaubst du an Gott?" Als dieser bejahte, war Ibrahimović zufrieden und sagte: "Gut, dann glaubst du an mich."

Weltfußballer war Ibrahimović nie, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo haben die letzten zwei Jahrzehnte dann doch zu sehr geprägt. Als CR7 gegen Juventus per Fallrückzieher traf, hatte der Schwede aber doch einen Rat parat: "Ein nettes Tor. Aber er sollte es aus 40 Metern probieren", tönte Ibrahimović. Warum? Gegen England verzauberte er bei einem 4:2-Sieg der Schweden mit vier Toren – das letzte eben per Fallrückzieher aus 40 Metern.

Lediglich bei Barcelona waren die Fans nicht restlos glücklich mit Ibrahimović. Der großgewachsene und wuchtige Schwede passte nicht ins kleinwüchsige Tiki-Taka-Ensemble der Katalanen. "Ich bin ein Ferrari und du fährst mich wie einen Fiat", hat der Schwede – um keinen Spruch verlegen – Guardiola damals ausgerichtet. Am öftesten – 180-mal – lief Ibrahimović für PSG auf, traf auch 156-mal. "Ich kam als König – und gehe als Legende", sagte Ibrahimović bei seinem Abschied aus Paris. Auch einen Verbleib in Paris hätte er sich vorstellen können – das war aber nicht realisierbar: "Ich bleibe, wenn sie den Eiffelturm durch eine Statue von mir ersetzen."