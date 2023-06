In einem an Dramatik kaum zu überbietenden Saisonfinale hat sich Royal Antwerpen seinen ersten Meistertitel in der belgischen Fußball-Liga seit 1957 geholt. Der 34-jährige Verteidiger Toby Alderweireld schoss sein Team am Sonntag beim 2:2 bei Genk in der 94. Minute mit einem perfekt platzierten Distanzschuss zur Meisterschaft.

Kurz vor Schluss hatte so ausgesehen, als würde Union Saint-Gilloise als Sieger aus dem spannenden Dreikampf hervorgehen. Doch das Team aus dem Vorort von Brüssel kassierte gegen Brügge in der 90. Minute erst den 1:1-Ausgleich und unterlag letztlich sogar 1:3. In der virtuellen Tabelle erbte Genk dank einer 2:1-Führung im Duell mit Antwerpen den ersten Platz. Dann schlug Alderweireld, der im März den Rücktritt aus dem belgischen Nationalteam bekannt gegeben hatte, zu und erzielte den umjubelten Treffer zum 2:2-Endstand.

Antwerpen holte sich den ersehnten Titel mit je einem Punkt Vorsprung auf Genk und Saint-Gilloise. Genk steigt in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation ein. Bei einem Sieg sind die Belgier wie auch Sturm Graz in der dritten Runde ungesetzt.