Zwei Wochen in etwa muss er sich noch in Geduld üben. Und anschließend? St. Gallen-Legionär Fabian Schubert könnte nach einer siebenmonatigen Verletzungspause sein langersehntes Liga-Comeback in der Schweiz feiern. Vergangenen September wurde der Kärntner in einer Partie mit schonungsloser Härte attackiert. Er zog sich bei diesem Brutalofoul einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. 22 Tage verbrachte der Völkermarkter Offensivakteur im Krankenhaus – sechs Operationen und Hauttransplantation inklusive.