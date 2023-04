Am Donnerstag veröffentlichte der offizielle Twitteraccount der Trump-Kampagne ein Statement des Ex-Präsidenten zu den aktuellen Ereignissen. "Die Demokraten haben gelogen, betrogen und gestohlen in ihrer Besessenheit, 'Trump zu kriegen', aber jetzt haben sie das Undenkbare getan – sie haben eine völlig unschuldige Person in einem Akt eklatanter Wahlbeeinflussung angeklagt", lautet ein Zitat aus dem Text.

Der republikanische Gouverneur des Bundesstaates Florida und potenzielle Präsidentschaftsbewerber Ron DeSantis erklärte, das Rechtssystem sei als Waffe eingesetzt worden, um eine "politische Agenda" voranzubringen. "Das ist un-amerikanisch", schrieb der innerparteiliche Trump-Rivale auf Twitter.

Die Trump-Anhängerinnen und -Anhänger zeigen sich auf der Plattform empört und stehen online weiterhin hinter ihm.

Sarkasmus und Memes dürfen für die Twitter-Community auch nicht fehlen. Hier ein paar Tweets, die das ganze eher mit Humor nehmen.