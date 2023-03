Noch am Montag schrammte James McClean als Einwechselspieler haarscharf an einem Punktgewinn gegen Vizeweltmeister Frankreich in der EM-Qualifikation vorbei. Am Tag nach der 0:1-Niederlage machte der irische Nationalteamspieler seine Autismus-Diagnose öffentlich. Grund dafür ist seine Tochter Willow-Ivy. "Die letzten vier Jahre waren auf wunderbare Weise lebensverändernd, aber es war auch manchmal sehr schwierig, als ihr Vater zu sehen, wie sie so viele Hindernisse in ihrem Leben überwindet und lernt, mit den Herausforderungen umzugehen, denen sie täglich gegenübersteht", schreibt der 33-Jährige auf Instagram über seine Tochter, bei der ebenfalls Autismus diagnostiziert wurde.

In den vergangenen Jahre habe der Mittelfeldspieler des englischen Zweitligisten Wigan Athletic erkannt, dass er seiner Tochter "in vielerlei Hinsicht ähnlicher ist", als gedacht. "Ich sehe so viele kleine Züge bei ihr, die ich auch bei mir sehe", schreibt McClean. "Also beschloss ich, eine ASS-Beurteilung machen zu lassen."

Schließlich wurde auch bei McClean Autismus diagnostiziert, kurz vor dem Welt-Autismus-Tag am 2. April ging der Ire nun mit seiner Diagnose an die Öffentlichkeit. "Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, dies öffentlich zu machen, weil ich es für Willow-Ivy getan habe, um sie wissen zu lassen, dass ich sie verstehe und dass Autismus sie nicht davon abhalten wird und sollte, ihre Ziele und Träume zu erreichen."