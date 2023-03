Der ehemalige Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund macht in seinen ersten beiden Startelfeinsätzen für Dänemarks Nationalmannschaft klar, dass Cheftrainer Kasper Hjulmand künftig wohl schwer auf den 20-Jährigen verzichten wird können. Schon zum Auftakt in die EM-Qualifikation schoss der Atalanta-Legionär "Danish Dynamite" mit einem Dreierpack zum Sieg gegen Finnland, am Sonntag legte er im Spiel (Liveticker unten) gegen Kasachstan sogleich nach und stellte mit einem Doppelpack (21., 35.) auf 2:0 für sein Team. Höjlund, der im August 2022 nach nur einem halben Jahr in Graz für bis zu 20 Millionen Euro in die Lombardei gewechselt war, hat seinen Lauf, den er mit sechs Toren im Jahr 2023 auf Klubebene hat, somit auch auf die internationale Bühne mitgenommen.