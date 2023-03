Cristiano Ronaldo ist mit seinem 197. Länderspiel-Einsatz zum alleinigen Rekordnationalteamspieler aufgestiegen. Bisher teilte sich der 38-jährige Portugiese den Weltrekord mit gleichaltrigen Stürmer Bader Al-Mutawa, der im Juni 2022 seinen 196. und bisher letzten Einsatz für Kuwait absolviert hat. Ronaldo stand am Donnerstag beim Auftakt in der EM-Qualifikation in Lissabon gegen Liechtenstein in Portugals Startelf.

In Europa liegt Ronaldo in dieser Statistik längst vorne, mit Abstand folgen Spaniens Sergio Ramos (180) und Italiens Gianluigi Buffon (176). Österreichs Rekordteamspieler ist Marko Arnautovic (106). Zeuge des besonderen "CR7"-Moments war am Donnerstag ein Steirer. Rene Pauritsch betreut aktuell Liechtenstein interimistisch als Teamchef.

Für Portugal erzielte der mittlerweile in der saudischen Liga für Al-Nassr kickende Ronaldo 118 Tore. Auch diese Marke bedeutet Weltrekord. Mit der "Selecao" wurde Ronaldo 2016 Europameister.