Heute Abend werden in Paris die FIFA-Awards vergeben. Weltfußballer, Weltrainer und Co. geben sich in Frankreich die Klinke in die Hand. Und sogar der WAC spielt eine Rolle bei der elitären Veranstaltung.

Österreichs Bundesliga war also bei der Gala vertreten. Ein Faktum, das nicht oft zutrifft. Für die Lebensrettungsaktion an Georg Teigl im Duell Austria Wien gegen den WAC wurde der Ex-Verteidiger der Kärntner, Luka Lochoshvili ausgezeichnet. Inzwischen spielt der Georgier für Cremonese in der Serie A.

Wie schon bei anderen Veranstaltungen und Ehrungen, wo die Courage von Lochoshvili, der gemeinsam mit Christopher Wernitznig zum Helden wurde, betonte er, im Affekt gehandelt zu haben und froh zu sein, dass Teigl wieder wohlauf ist.