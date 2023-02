Die Besten der Welt im Jahr 2022 wurden in Paris gekürt und mit den FIFA Awards ausgezeichnet. Der Sieg ging an Lionel Messi. Der Paris-Superstar holte sich in Katar den lange ersehnten Weltmeistertitel und setzte sich bei der Wahl gegen Teamkollege und WM-Kontrahent Kylian Mbappe und Real-Goalgetter Karim Benzema durch. "Dieses Jahr war unglaublich, ich konnte mir bei der WM meinen größten Traum erfüllen. Das ganze bedeutet mir wahnsinnig viel, es ist das schönste, was mir passiert ist. Daher danke ich meinen Kollegen und Trainern, die mir diesen Award hier mit ermöglicht haben", so Messis erste Worte. Bei den Frauen jubelte wie im Vorjahr Barca-Superstar Alexia Putellas. Die Spanierin verpasste die EM mit einem Kreuzbandriss, dennoch traf sie davor nach Belieben. "Das ist so eine große Ehre", freute sich Putellas, die auch sagte: "Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet."

Nicht nur die Aktiven wurden geehrt, auch die im Vorjahr verstorbene Legende Pele. Bei den Wahlen mehrerer Kategorien, die zu gleichen Teilen von Fans, Journalisten, Teamchefs und Nationalteam-Kapitänen durchgeführt wurde, räumten auch andere ab. Argentiniens WM-Held Emiliano Martinez, aktuell bei Aston Villa zwischen den Pfosten, wurde zum Welttorhüter ernannt. Manchester-United-Torhüterin Mary Earps holte - wie erwartet - den Titel bei den Frauen.

Die Welttrainer heißen Lionel Scaloni und Sarina Wiegman. Der Argentinier coachte sein Land in Katar zum WM-Titel und ließ Carlo Ancelotti hinter sich. Wiegman ist die erfolgreiche Teamchefin der Niederlande.

Puskas Award nach Polen, Fair-Play-Preis an Lochoshvili

Der beliebte Puskas Award für das schönste Tor des Jahres ging nach Polen. An Robert Lewandowski etwa? Nein, den Preis räumte Marcin Oleksy ab. Ihm gelang im November ein sagenhaftes Fallrückziehertor auf Krücken.

Auch Österreichs Bundesliga war bei der Gala vertreten. Ein Faktum, das nicht oft zutrifft. Für die Lebensrettungsaktion an Georg Teigl im Duell Austria Wien gegen den WAC wurde der Ex-Verteidiger der Kärntner, Luka Lochoshvili ausgezeichnet. Inzwischen spielt der Georgier für Cremonese in der Serie A.

Das ist die Welt-Elf des Jahres 2022, Frauen

Tor: Christiane Endler

Abwehr: Lucy Bronze, Maria Leon, Leah Williamson, Wendie Renard

Mittelfeld: Alexia Putellas, Keira Walsh, Lena Oberdorf

Sturm: Alex Morgan, Sam Kerr, Beth Mead

Das ist die Welt-Elf des Jahres 2022, Männer

Tor: Thibaut Courtois

Abwehr: Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Virgil van Dijk

Mittelfeld: Kevin De Bruyne, Lukas Modric, Casemiro

Sturm: Lionel Messi, Kylian Mbappe, Karim Benzema, Erling Haaland