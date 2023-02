Der ehemalige Verein des Deutschtürken, die Kickers Offenbach, gab in der Nacht auf Montag bekannt, dass der ehemalige Stürmer Suat Türker im Alter von nur 46 Jahren gestorben ist. Zur Todesursache gibt es keine Angaben.

"Die OFC-Familie trauert mit den Verbliebenen und ist in Gedanken bei Suat Türkers engen Freunden und Verwandten. Ruhe in Frieden, Suat", postete der Verein, der zurzeit in der Regionalliga spielt, auf Twitter.

Den Kultstatus erlangte Türker durch 16 Treffer in 30 Regionalliga-Einsätzen für den OFC. Mit seinen Toren war er maßgeblicher Bestandteil der Mannschaft, die in der Saison 2004/2005 den Aufstieg in die zweite Liga schaffte. Auch in der zweiten Liga gelangen ihm einige Tore, genauer 37 in 89 Spielen. Nach einem kurzen Intermezzo in Freiburg zog es ihn wieder zurück nach Offenbach. Dort blieb er dann bis zu seinem Karriereende 2012.