Die Frage, die sich bei den aktuellen Transferausgaben stellt: Wofür ist das Financial Fairplay gut? Enzo Fernandez, Joao Felix und Mychajlo Mudryk. Das sind nur drei von insgesamt neun neuen Spielern des FC Chelsea und für diese drei wurden über 200 Millionen Euro ausgegeben. Das Ganze nur im Winter – seit Sommer sind es bereits über 600 Millionen Euro. Die Summe ist höher als die Ausgaben der anderen vier Top-Ligen zusammen und bedeutet ein Transferminus von mehr als einer halben Milliarde Euro. Insgesamt wurden alleine in diesem Wintertransferfenster von den Top-fünf Ligen 1,1 Milliarden Euro ausgegeben. Dabei entfallen rund 75 Prozent auf die höchste englische Spielklasse.

Wie ist das möglich?

2013 führte die UEFA das Financial Fairplay ein, um „die finanzielle Gesundheit des europäischen Klubfußballs zu verbessern“. 2022 wurde dieses von dem Konzept der UEFA für finanzielle Nachhaltigkeit ersetzt. Die Strafen für einen Verstoß gegen diese Regelungen gehen von Verwarnungen oder Geldstrafen bis hin zum Ausschluss aus den Bewerben der UEFA, wie es beim AC Milan der Fall war. Die Sanktionen sollen dabei helfen, den Fußball fairer zu gestalten und die teilweise absurden Deals der übermächtigen und superreichen Klubs zu verhindern. Mit den Transfers, die alleine im Winter über die Bühne gingen, kann man den Versuch wohl als gescheitert beurteilen.

Der FC Chelsea hat ein Schlupfloch gefunden und ist seit der Übernahme des Klubs durch Todd Boehly im Kaufrausch. Die Londoner machen sich nämlich zunutze, dass laut den Regelungen der UEFA die Ablösesumme für einen Spieler auf die Vertragslaufzeit aufgeteilt wird. Im Falle von Enzo Fernandez, der für 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon an die Stamford Bridge wechselte und dessen Vertrag bis 2031 läuft, bedeutet es, dass die Londoner 15 Millionen pro Saison für den Neuzugang bezahlen. Das Gleiche gilt für den 100-Millionen-Mann Mudryk, der ebenfalls ein Arbeitspapier über die nächsten achteinhalb Jahre beim aktuell zehnten der englischen Premier League unterzeichnete.

Was macht die UEFA?

Die UEFA will jetzt ein neues Reglement einführen, dass sich die Vertragslaufzeiten auf maximal fünf Jahre belaufen dürfen, um solche Aktionen wie vom FC Chelsea zu verhindern. Dadurch könnten Vereine die Vertragslaufzeit nicht mehr nutzen, um die Transferausgaben im Rahmen des Erlaubten zu halten. Jedoch bergen diese langen Laufzeiten von Verträgen auch für die Klubs und Spieler Risiken. Sollten Verletzungen dazwischenkommen oder sollte sich der Spieler nicht so entwickeln wie geplant, hätten die Vereine Spieler im Kader, die gut verdienen, aber nicht die entsprechenden Leistungen bringen. Sollten sie sich andererseits so entwickeln wie gedacht, könnten die Klubs aufgrund der Vertragslaufzeiten noch absurdere Ablösesummen verlangen.