Sie tragen seit 2018 das Dress von TSG Hoffenheim, doch wie kürzlich vermeldet wurde, geht‘s im Sommer zu Bayern München. Was ging ihnen als erstes durch den Kopf?

KATHARINA NASCHENWENG: Es war für mich keine einfache Entscheidung, weil ich sehr genau weiß, was ich an der TSG habe. Für mich war es erst mal sehr schön, dass so ein großer und erfolgreicher Verein Interesse hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Diese Chance wollte ich nutzen, um noch einmal einen Schritt in meiner Entwicklung zu machen und neue Erfahrungen zu sammeln.