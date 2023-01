Martin Hinteregger: "Die Vergangenheit holt mich oft noch ein"

Video: Hinti spielt "Quetschen". Fußballstar Martin Hinteregger gibt persönliche Einblicke in sein Leben. Er lebt in einem Appartement in Velden, kennt die Schattenseiten des Fußballbusiness, ist Hundeliebhaber, spielt "Quetschen", setzt sich für sozial Schwache ein und hat die Liebe seines Lebens gefunden.