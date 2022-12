Der ehemalige niederländische Fußball-Nationalspieler Marc Overmars ist mit einem leichten Schlaganfall in ein Krankenhaus gebracht worden. Das teilte sein Arbeitgeber, der belgische Erstligist Royal Antwerpen, am Freitag mit. Es sei dem 49-Jährigen in der Nacht unwohl geworden, hieß es, mittlerweile gehe es Overmars wieder gut. Er müsse sich aber noch etwas zurückhalten.

Overmars ist seit März dieses Jahres Technischer Direktor in Antwerpen. Der 86-fache Nationalspieler hatte zuvor über ein Jahrzehnt bei Ajax Amsterdam gearbeitet, dort allerdings einen unrühmlichen Abgang hingelegt.

Er war Anfang Februar als Sportdirektor bei Ajax zurückgetreten. Zuvor war bekannt geworden, dass er an Mitarbeiterinnen des Vereins Nachrichten geschickt hatte, "die Grenzen überschritten" hätten, wie es der Club ausgedrückt hatte. "Vor allem für jemanden in meiner Position ist dieses Verhalten inakzeptabel", hatte Overmars damals selbst gesagt.