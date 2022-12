Es war zu erwarten, doch trotzdem ein harter Schlag für die Fußballwelt. Der brasilianische Fußballer Pelé starb im Alter von 82 Jahren an seiner Krebserkrankung. Sein bürgerlicher Name war Edson Arantes do Nascimento, doch wie kam es zum Namen Pelé, der später in die Geschichte des Fußballs einging?

Den Namen "Edson" bekam er von seinem Vater, der ihn nach dem Erfinder Thomas Edison benannte. Der junge Pelé war sehr stolz auf diesen Namen, doch ihm wurde in seiner Kindheit der Spitzname gegeben, der ihn sehr berühmt machen sollte.

Als Kind stand er im Tor. Als er einige Schüsse halten konnte, gab ihm sein Vater den Namen "Bile", ein Torhüter mit dem sein Vater zusammen gespielt hatte. Und aus "Bile" wurde Pelé. Daraufhin war der Brasilianer traurig und wütend. "Von Pelé wollte ich nichts wissen", sagte er rückblickend in einem Interview. Weiter erzählt er: "Über die Jahre habe ich gelernt, mit zwei Menschen in meinem Herzen zu leben. Einer ist Edson, der Spaß mit seinen Freunden und der Familie hat, der andere ist der Fußballspieler Pelé.

"O rei", wie er später auch noch oft genannt wurde, avancierte zu seinem zweiten Spitznamen. Die Weltmeisterschaft 1958 brachte ihm erstmals diesen Namen ein.