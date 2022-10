Mark van Bommel, ehemaliger niederländischer Fußball-Teamspieler und derzeitiger Trainer von Royal Antwerpen in der belgischen Liga, ist nur knapp einem bewaffneten Überfall entkommen. Als der 45-Jährige in der Nacht zum Dienstag mit seinem Auto nach Hause gekommen sei, sei er von einem Mann mit Pistole in seiner Tiefgarage in Antwerpen erwartet worden, berichteten die Zeitungen "Gazet van Antwerpen" und "Het Laatste Nieuws".

"Indem ich schnell wieder umkehrte, konnte ich entkommen. Es war ein ziemlicher Schreck, aber zum Glück ging es gut aus", sagte von Bommel. Der Angreifer hatte es den Berichten zufolge möglicherweise auf den Porsche Panamera des Niederländers abgesehen. Die Polizei habe den Vorfall bestätigt, aber keinen Verdächtigen gefunden.